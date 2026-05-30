Стало известно, какие бонусы на работе выбирают зумеры

Сотрудники-зумеры чаще выбирают работу с оплачиваемым спорт-залом, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. По его словам, представители поколения Z более внимательны к своему здоровью.

Зумеры рассуждают рационально. Они меньше готовы терпеть авторитарное руководство и переработки, зато внимательно смотрят, вкладывается ли компания в их здоровье и развитие. Если этого нет, они уходят быстро и без сожалений. Раньше вершиной соцпакета считалось ДМС, но предпочтения сместились. По данным опросов, заметная часть сотрудников выбрала бы компенсацию абонемента в спортзал вместо страховки. Логика простая. К врачу обращаются редко, а тренироваться готовы регулярно, к тому же спорт снимает стресс и не дает выгореть, — заявил он.

Халимов отметил, что наиболее удобным вариантом распределения соцпакета для сотрудников является стратегия «кафетерия». По его словам, каждый работник должен иметь выбор среди бонусов внутри компании.

Самый рабочий формат сегодня это модель кафетерия. Компания выдает бюджет, а человек сам набирает, что ему ближе. Семейному сотруднику нужен расширенный ДМС на детей, вчерашнему студенту оплата зала и курсов. Так деньги не уходят впустую, —резюмировал он.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что представители бизнеса не станут полностью отказываться от использования ИИ даже из-за его дороговизны. По его словам, при этом многие предприниматели осознали, что офисные специалисты, которых сейчас много на рынке, обходятся гораздо дешевле, чем нейросети.