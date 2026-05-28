Экономист перечислил причины увеличения числа больничных

Сотрудники могут оформлять больничные листы из-за финансовых трудностей, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что оформление листов нетрудоспособности может использоваться как дополнительный способ заработка.

Как только экономические сложности возникают в государстве, связанные с экономическими кризисами или снижением объемов ВВП, появляется такая история, когда граждане, чтобы компенсировать себе падение доходов на предприятиях, берут больничные, — объяснил Сафонов.

Экономист подчеркнул, что есть и другая сторона вопроса — в последнее время люди действительно начали чаще болеть. По его словам, распространение вирусных заболеваний связано с глобализацией и ростом контактов между странами.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что россияне могут получить оплату больничного даже во время отпуска за свой счет. Для этого необходимо досрочно прервать административный отпуск и оформить листок нетрудоспособности.