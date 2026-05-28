Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 15:33

Экономист перечислил причины увеличения числа больничных

Экономист Сафонов: сотрудники могут брать больничный из-за финансовых трудностей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники могут оформлять больничные листы из-за финансовых трудностей, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что оформление листов нетрудоспособности может использоваться как дополнительный способ заработка.

Как только экономические сложности возникают в государстве, связанные с экономическими кризисами или снижением объемов ВВП, появляется такая история, когда граждане, чтобы компенсировать себе падение доходов на предприятиях, берут больничные, — объяснил Сафонов.

Экономист подчеркнул, что есть и другая сторона вопроса — в последнее время люди действительно начали чаще болеть. По его словам, распространение вирусных заболеваний связано с глобализацией и ростом контактов между странами.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что россияне могут получить оплату больничного даже во время отпуска за свой счет. Для этого необходимо досрочно прервать административный отпуск и оформить листок нетрудоспособности.

Общество
больничные
сотрудники
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пятёрочка» и «Линия Жизни» обеспечили детских хирургов рентген-комплексом
Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление
В США может появиться новая купюра с лицом Трампа
«Радиостанция Судного дня» заговорила об индейцах после «паранойи»
Захарова раскрыла, какую ошибку допустила Чехия в деле митрополита Илариона
Ректор Бауманки рассказал об изменениях в сдаче экзаменов в 2026 году
Шойгу раскрыл, когда произойдет анонсированный Россией удар по Киеву
Умер один из разработчиков герба России
Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить
Стало известно, почему российская «Сфера» заменит Starlink в ряде стран
«Кололись и плакали»: в МИД ответили анекдотом на попытки ЕС надавить на РФ
Невролог объяснила, как проявляется стресс после ЕГЭ
Ректор МГТУ им. Баумана оценил влияние отказа от Болонской системы
Скрытые убытки: как дефекты эксплуатации здания съедают прибыль
«Осознанный» законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли в Госдуму
Ректор МГТУ им. Баумана раскрыл ожидания от реформы высшего образования
Полянский заявил, что Европа семимильными шагами движется к войне с Россией
Каллас сбросила маску и раскрыла истинное отношение Европы к Украине
Налоговый консультант ответила, когда выгодно брать отпуск летом 2026 года
Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.