Юрист оценил новую инициативу Минздрава по сокращению срока больничного

Идея Минздрава сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще, создаст избыточную нагрузку на систему первичной медицинской помощи и добавит пациентам лишних бюрократических проблем, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, ранее обсуждался более разумный вариант ограничения сроком на пять дней.

Сейчас в России лечащий врач может единолично открыть и продлить больничный лист на срок до 15 календарных дней включительно. Если нетрудоспособность сохраняется дольше, решение о продлении принимает врачебная комиссия. По мнению Минздрава, указанная мера по сокращению срока выдачи больничного до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще, будет направлена на повышение качества медицинской помощи. Но такая мера создаст избыточную нагрузку на систему и врачей и «подарит» больным лишние бюрократические заботы. При этом ранее обсуждался более разумный вариант ограничения первичного больничного пятью днями. Однако в новой редакции проекта срок все-таки был сокращен до трех дней, — пояснил Хаминский.

Он добавил, что предлагаемые изменения не затронут ряд социально значимых случаев. По словам юриста, ограничение не будет применяться при оформлении больничного по уходу за членом семьи, беременности и родам, карантине, лечении социально значимых заболеваний, болезней, требующих заместительной почечной терапии, а также при оказании медицинской помощи в стационарных условиях.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных лекарств без электронного рецепта.. По ее словам, в настоящее время некоторые такие средства все еще продаются без соответствующего документа.