Ректор МГТУ им. Баумана раскрыл ожидания от реформы высшего образования

Президент России Владимир Путин поставил правильную цель: система высшего образования должна готовить специалистов для национальной экономики, заявил NEWS.ru ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин в рамках круглого стола в ТАСС «Новая модель высшего образования: прием и обучение в пилотных вузах в 2026 году». По его словам, специалисты должны приносить пользу Родине.

Придем к тому, что человек должен получить диплом о высшем образовании и быть способным сразу после этого пойти работать в промышленности, или где-то в другом месте <...> Например, в экономике. Для того, чтобы приносить пользу. А вот эти формальные подходы, сколько там лет учиться, мне кажется, что это неправильно, потому что это больше, ну о некой искусственной гибкости, а нам нужно, чтобы люди могли приносить пользу и себе, и стране, — отметил он.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к трансформации защиты дипломных работ в пользу проверки устного ответа студента. По его словам, с помощью нейросетей система высшего образования вернется к своим основам.