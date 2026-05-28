Ветеран ВОВ Людмила Клещева скончалась на 102-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны Людмила Клещева умерла в возрасте 101 года, сообщил мэр Смоленска Александр Новиков в Telegram. Она также была почетным гражданином города.

Накануне своего 102-летия ушла из жизни Людмила Иосифовна Клещева — почетный гражданин города Смоленска, ветеран органов прокуратуры, участник Великой Отечественной войны, — рассказал Новиков.

По данным мэра, Клещева посвятила прокуратуре более 30 лет, занимая различные должности, начиная от следователя и заканчивая помощником прокурора Смоленской области. За свой вклад она была удостоена медалей «За победу над Германией» и «За доблестный труд».

Ранее ученый-математик, народный художник России и почетный член Российской академии художеств, один из разработчиков герба России Владимир Никонов скончался 22 мая. Прощание с ним прошло 28 мая в Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

До этого из жизни ушел Радий Илькаев, один из ключевых ученых российской атомной отрасли. Академик РАН и почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ скончался в возрасте 87 лет.