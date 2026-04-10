Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 16:46

Названа причина расстрела мужчины под окнами многоэтажки в Смоленске

«112»: убийство мужчины в Смоленске произошло на почве ревности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предварительной причиной убийства 36-летнего мужчины в Смоленске стала ссора из-за его сожительницы, которая является бывшей женой подозреваемого, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел утром в пятницу, 10 апреля.

По данным источника, 32-летний Никита З. на почве ревности выстрелил в Дениса К., с которым проживала его бывшая супруга. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск стрелявшего.

Ранее сообщалось, что убитого в Смоленске мужчину нашли под окнами жилого дома. Он лежал возле одного из подъездов на улице Изумрудной. Мотивом убийства, как считали тогда местные, могли стать деньги.

До этого под окнами дома на западе Москвы было найдено обнаженное тело девушки с ножевыми ранениями. По информации СУ СК России по городу, на улице Лобачевского, где обнаружили труп, работали следователи и криминалисты.

Прежде чемодан с телом мужчины нашли на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике. Женщина, гулявшая по парку, заметила подозрительный багаж в овраге. По ее словам, внутри находился труп.

Регионы
Россия
Смоленск
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.