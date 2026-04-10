Названа причина расстрела мужчины под окнами многоэтажки в Смоленске «112»: убийство мужчины в Смоленске произошло на почве ревности

Предварительной причиной убийства 36-летнего мужчины в Смоленске стала ссора из-за его сожительницы, которая является бывшей женой подозреваемого, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел утром в пятницу, 10 апреля.

По данным источника, 32-летний Никита З. на почве ревности выстрелил в Дениса К., с которым проживала его бывшая супруга. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск стрелявшего.

Ранее сообщалось, что убитого в Смоленске мужчину нашли под окнами жилого дома. Он лежал возле одного из подъездов на улице Изумрудной. Мотивом убийства, как считали тогда местные, могли стать деньги.

