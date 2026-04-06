Чемодан с трупом обнаружили в Москве

Чемодан с телом мужчины обнаружили на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике, сообщает Telegram-канал «112». Женщина, гулявшая по парку, нашла синий чемодан в овраге и, по ее словам, внутри находился труп.

Предварительно, на теле погибшего имеются колото-резаные ранения. Как пишет канал, смерть мужчины могла наступить за пять или семь дней до обнаружения. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Туве приговорил подростка к шести годам колонии за убийство 17-летнего школьника на новогодней елке. Учащийся Ак-Довуракского горного техникума смертельно ранил ножом юношу.

До этого школьницу, подозреваемую в подстрекательстве к убийству своего бывшего возлюбленного, арестовали в Санкт-Петербурге. По версии следствия, она нашла орудие для расправы над 17-летним юношей.

Также Савеловский суд Москвы арестовал гражданина Украины по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году во время ограбления квартиры. Его заключили под стражу на один месяц.