Загадочный труп-«огнестрел» нашли в Смоленске

Убитого мужчину нашли под окнами жилого дома в Смоленске, передает Telegram-канал «112». Авторы канала отметили, что в погибшего, по предварительной информации, стреляли — на теле есть огнестрельные ранения.

В материале указано, что гражданин лежал возле одного из подъездов на улице Изумрудной. По данным «112», убитый — 36-летний Денис К, мотивом убийства, как считают местные, могли стать деньги. Авторы выяснили, что уже есть подозреваемый — 32-летний мужчина, но подробностей о произошедшем пока нет.

Ранее СУ СК России по Москве сообщило, что под окнами дома на западе столицы было обнаружено обнаженное тело девушки с ножевыми ранениями. По информации ведомства, на улице Лобачевского, где обнаружили труп, работали следователи и криминалисты.

До этого чемодан с телом мужчины обнаружили на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике. Женщина, гулявшая по парку, нашла синий чемодан в овраге. По ее словам, внутри находился труп. Уточняется, что на теле погибшего были колото-резаные раны. Смерть мужчины могла наступить за пять или семь дней до обнаружения.