В Запорожской области запретили перевозку организованных групп детей

В Запорожской области введен временный запрет на перевозку организованных групп детей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в соцсетях. Ограничения начали действовать с 10 июня и будут сохраняться до особого распоряжения.

По его словам, решение принято штабом обороны Запорожской области с учетом текущей оперативной обстановки на территории региона. Балицкий отметил, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности несовершеннолетних и предотвращения возможных последствий поражения транспортных средств.

В сообщении губернатора отдельно упоминаются дороги общего пользования, в том числе федеральная автотрасса Р-280 «Новороссия». При этом запрет не касается случаев экстренной перевозки детей для прохождения лечения, если существует угроза жизни или риск ухудшения состояния здоровья.

Ранее мэр города Максим Пухов заявил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали территории «Тепловодоканала» в Энергодаре Запорожской области. Он отметил, что Киев целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан.