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10 июня 2026 в 21:35

Небензя раскрыл содержание ответа ООН по вопросам о Буче

Небензя заявил об отсутствии ответов ООН на вопросы по Буче

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва получила ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова с вопросами о событиях в Буче. По его словам, которые передает ТАСС, в документе не содержалось предметных ответов на поднятые российской стороной темы.

Мы 8 июня получили один из формальных ответов, которые, как по мне, выглядят как насмешка. <...> В соответствии с продолжающейся практикой двойных стандартов генеральный секретарь ООН вновь ограничился стандартной формальной реакцией. Генеральный секретарь не ответил ни на один поднятый вопрос, — заявил Небензя.

Он также подчеркнул, что считает реакцию ООН проявлением избирательного подхода и институциональной предвзятости. Россия намерена и дальше добиваться внимания к этой теме, несмотря на отсутствие ожиданий относительно изменения позиции руководства организации, резюмировал постпред.

Ранее Лавров заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека отказалось раскрывать имена «жертв» в Буче в ответ на запрос российской стороны. По его словам, в ООН объяснили это соображениями безопасности родственников. Дипломат назвал это поразительным.

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