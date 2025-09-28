Лавров обнародовал ответ ООН на просьбу опубликовать имена «жертв» в Буче Лавров заявил, что УВКПЧ ООН скрывает материалы о событиях в Буче

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос российской стороны сообщило, что юристы управления по правовым вопросам секретариата не могут разглашать имена «жертв» в Буче, заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, это якобы обусловлено безопасностью их родственников. Дипломат назвал это поразительным.

Ответ, конечно, гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата, а потом нам сообщили устно, правда, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников, — сказал Лавров.

Российская дипломатическая миссия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека представить доказательства причастности России к событиям в Буче в начале сентября. Как отметил представитель РФ Артем Исаков, в случае их отсутствия организация должна официально отозвать все выдвинутые обвинения.