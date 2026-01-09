Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:05

Момент мощного взрыва в Львовской области попал в кадр

Фото: Cover Images/Global Look Press
Опубликовано видео с камер видеонаблюдения, зафиксировавших мощный взрыв в Львовской области, передает Telegram-канал SHOT. На кадрах видны несколько ярких вспышек, за которыми следуют звуковые волны от взрывов.

Ночное небо в районе удара окрасилось в красный цвет. Взрывы были ощутимы не только на территории Львовской области, но и в соседних регионах.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, в ударе был задействован ракетный комплекс «Орешник». Все запланированные цели были успешно поражены. Среди них — объекты по производству беспилотных летательных аппаратов и элементы энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК.

До этого сообщалось, что при попытке нападения на резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря ВСУ использовали 91 беспилотник. Силы противовоздушной обороны отразили этот налет. Среди сбитых БПЛА был «Чаклун-В», оснащенный фугасным зарядом массой шесть килограммов.

взрывы
Львовская область
Украина
атаки
