19 февраля 2026 в 15:47

Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24

Львовская ОВА сообщила о гибели четырех летчиков при столкновении Ми-24 с БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Четыре украинских летчика погибли в результате столкновения вертолета Ми-24 с беспилотником в декабре прошлого года, сообщили во Львовской областной военной администрации. Похороны военных состоялись в регионе накануне.

Уточняется, что при крушении погиб начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Александр Шемет. Также жертвами стали бортовой авиационный техник Дмитрий Попадюк и старший воздушный стрелок Игорь Тоганчин. Вместе с ними разбился штурман-летчик Ярослав Сачик, которому было 25 лет — он оказался самым молодым из погибших.

Ранее появилась видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано уничтожение истребителя F-16 американского производства на территории Украины. Удар по аэродрому в районе города Миргорода Полтавской области был нанесен Вооруженными силами России.

До этого американские эксперты заявили о превосходстве российского истребителя Су-35. Этот самолет, по их мнению, значительно превосходит западные модели F-16 и Mirage-2000, поставленные Украине, в воздушных боях. Украинским летчикам приходится использовать эти истребители на предельно малой высоте.

Украина
Львовская область
летчики
смерти
беспилотники
