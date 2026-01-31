Зимняя Олимпиада — 2026
Уничтожение российским дроном истребителя F-16 попало на видео

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Появилась видеозапись, на которой предположительно зафиксировано уничтожение истребителя F-16 американского производства на территории Украины, сообщает Telegram-канал RT. Удар по аэродрому в районе города Миргород Полтавской области был нанесен Вооруженными силами России.

Для атаки использовался современный беспилотный летательный аппарат БМ-70. В результате этой операции также были уничтожены радиолокационная станция и украинский истребитель Су-27.

Ранее российский беспилотный летательный аппарат уничтожил макет истребителя, расположенный на территории Кировоградской области. Он использовался украинскими военнослужащими в учебных целях. Макет самолета находился на аэродроме Канатово, который расположен недалеко от города Кропивницкий. Он был установлен для проведения тренировок специалистов инженерно-технических служб Вооруженных сил Украины.

До этого американские эксперты заявили о превосходстве российского истребителя Су-35. Этот самолет, по их мнению, значительно превосходит западные модели F-16 и Mirage-2000, поставленные Украине, в воздушных боях. Украинским летчикам приходится использовать эти истребители на предельно малой высоте. Они вынуждены держаться вдали от линии фронта, чтобы избежать быстрого уничтожения со стороны российской авиации.

