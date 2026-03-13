В Госдуме предложили расширить одну из льгот для бойцов СВО

Земельную программу для участников СВО необходимо расширить на всю страну, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он также предложил выделять бойцам из новых регионов по два гектара земли.

Вскоре после начала СВО наша фракция выступила с предложением предоставлять ее участникам земельные участки. Позднее мы внесли законопроект, в котором предусмотрели, что ветераны должны иметь возможность получать компенсацию вместо земли по ее рыночной стоимости. Осенью я встречался с Владимиром Путиным, и он поддержал нашу инициативу. Теперь власти ДНР планируют запустить свою региональную программу и выделять по 15 соток земли. Но этого, как резонно заметил президент, мало. «Справедливая Россия» предлагает выдавать в новых регионах по два гектара земли. Убежден, программа предоставления земельных участков участникам СВО должна стать общероссийской, тем более что в ряде регионов она уже реализуется, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что льготные земли должны быть «не на отшибе», а в местах, где можно вести хозяйство. Кроме того, по словам депутата, коммуникации и дороги следует прокладывать прямо до границ участков за государственный счет. Это, пояснил Миронов, будет способствовать развитию территорий и станет важной поддержкой для ветеранов СВО и их семей.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал установить единый стандарт выплат для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Он подчеркнул, что вознаграждение за подвиг не должно зависеть от места их проживания.