13 марта 2026 в 11:25

Российская блогерша впала в истерику после установки виниров

Блогер Лина пожаловалась на воспаление нервов после установки виниров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российская блогерша Лина установила виниры в Турции, но затем столкнулась с серьезными проблемами из-за разрушения зубов, переживаниями она поделилась в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам девушки, врачи слишком сильно уменьшили ее натуральные зубы, чтобы надеть накладки.

Из-за этого у нее начались проблемы с нервами. Блогерша рассказала, что в прошлом году у нее удалили шесть нервов, а сегодня воспалились еще два. Из-за боли она не могла спать, и никакие лекарства не помогали. Ролик Лины набрал более 1,1 млн просмотров.

У меня уже нет никаких нервов, почти все они удалены. В прошлом году мне удалили шесть нервов, сегодня у меня воспалилось два нерва, я не могла спать, не помогают никакие таблетки. Боль невыносимая, ничего не помогает, просто ничего, — сказала девушка.

Ранее российский стоматолог Севак Барсегян в интервью «Газете.Ru» заявил, что лечение зубов за границей не гарантирует безопасности и качества. Пациенты, прошедшие процедуры за рубежом, могут столкнуться с осложнениями, такими как неправильно установленные импланты, несоответствие коронок прикусу и воспаления под ними.

