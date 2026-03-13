Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:53

Жительнице Красногвардейска дали условный срок за хранение наркотиков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жительница Красногвардейска получила условный срок за хранение наркотиков на своем участке, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Общая масса запрещенного вещества составила более 283 граммов.

В ведомстве рассказали, что женщина обнаружила наркотическое дикорастущее растение на своем участке. Она высушила куст и оставила храниться в хозпостройке.

Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также подсудимой назначили испытательный срок в один год и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье 19-летнюю жительницу Люберец по подозрению в распространении наркотиков. Девушку заметили во время патрулирования территории в Раменском городском округе.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Крым
наркотики
суды
сроки
