Жительнице Красногвардейска дали условный срок за хранение наркотиков

Жительница Красногвардейска получила условный срок за хранение наркотиков на своем участке, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Общая масса запрещенного вещества составила более 283 граммов.

В ведомстве рассказали, что женщина обнаружила наркотическое дикорастущее растение на своем участке. Она высушила куст и оставила храниться в хозпостройке.

Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Также подсудимой назначили испытательный срок в один год и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье 19-летнюю жительницу Люберец по подозрению в распространении наркотиков. Девушку заметили во время патрулирования территории в Раменском городском округе.

