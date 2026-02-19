Девушка с мешком мефедрона попалась при выходе из леса

Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье 19-летнюю жительницу Люберец по подозрению в распространении наркотиков, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области. Девушку заметили во время патрулирования территории в Раменском городском округе.

Внимание правоохранителей привлекла гражданка, которая выходила из лесного массива. При виде служебной машины она заметно занервничала, что показалось росгвардейцам подозрительным. Они остановили девушку для проверки документов и выяснения обстоятельств.

В ходе разговора с силовиками задержанная добровольно сообщила, что в ее рюкзаке находятся запрещенные вещества. На место оперативно вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла полимерный пакет с порошкообразным содержимым.

Проведенная позднее экспертиза показала, что изъятое вещество является эфедроном (мефедроном). Общая масса наркотика составила около 1 кг, что квалифицируется как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.

Ранее крупную партию запрещенных веществ обнаружили оперативники в одной из квартир Санкт-Петербурга. Помещение на улице Академика Байкова арендовали и использовали в качестве склада для хранения наркотиков. Общая масса изъятого составила 35 кг.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.