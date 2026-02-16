Зимняя Олимпиада — 2026
Петербуржец превратил арендованную квартиру в склад с наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Житель Санкт-Петербурга арендовал квартиру и превратил ее в склад с наркотиками, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Всего в помещении на улице Академика Байкова обнаружили 35 кг запрещенных веществ.

Как уточнили в пресс-службе, 48-летний задержанный уже имел судимость. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества с особо крупном размере). Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

В Ленинградской области ранее задержали наркоторговца, сбившего полицейского при попытке скрыться. Подозрительный автомобиль BMW заметили на 596-м километре магистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург
наркотики
преступления
Россия
