В МВД раскрыли колоссальное количество изъятых наркотиков в Москве за год В МВД рассказали об изъятии более трех тонн наркотиков в Москве за 2025 год

Столичные полицейские за прошлый год изъяли более трех тонн наркотических средств, сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Виктор Татаринцев на пресс-конференции. Всего в 2025 году правоохранители выявили почти 18 тыс. наркопреступлений, большинство из них — 15 445 случаев — отнесли к тяжким и особо тяжким составам, передает пресс-служба МВД.

Из незаконного оборота в общем изъято 3089 кг наркотических средств, а также психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечена деятельность 11 нарколабораторий по производству мефедрона, N-метилэфедрона и амфетамина, 17 — по выращиванию наркосодержащих растений, в том числе две — по культивированию грибов, содержащих наркотическое средство псилоцибин, — сказано в сообщении.

Также удалось перекрыть 401 оптовый канал поставки запрещенных веществ. Чаще всего в столицу пытались ввозить синтетику — таких каналов насчитали 332. Также фиксировались поставки героина, кокаина и наркотиков каннабисной группы.

Татаринцев отметил, что 99% незаконных операций сегодня совершается через интернет и даркнет. Наркодилеры используют мессенджеры и работают бесконтактным способом, пояснил представитель МВД.

Ранее шестеро членов двух семей из Омска организовали торговлю наркотиками. Ленинский районный суд города вынес в отношении них обвинительные приговоры. Фигуранты получили от семи до восьми лет тюрьмы в соответствии со степенью их участия в преступной деятельности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.