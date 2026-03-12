В МВД раскрыли колоссальное количество изъятых наркотиков в Москве за год

Столичные полицейские за прошлый год изъяли более трех тонн наркотических средств, сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Виктор Татаринцев на пресс-конференции. Всего в 2025 году правоохранители выявили почти 18 тыс. наркопреступлений, большинство из них — 15 445 случаев — отнесли к тяжким и особо тяжким составам, передает пресс-служба МВД.
Из незаконного оборота в общем изъято 3089 кг наркотических средств, а также психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечена деятельность 11 нарколабораторий по производству мефедрона, N-метилэфедрона и амфетамина, 17 — по выращиванию наркосодержащих растений, в том числе две — по культивированию грибов, содержащих наркотическое средство псилоцибин, — сказано в сообщении.
Также удалось перекрыть 401 оптовый канал поставки запрещенных веществ. Чаще всего в столицу пытались ввозить синтетику — таких каналов насчитали 332. Также фиксировались поставки героина, кокаина и наркотиков каннабисной группы.
Татаринцев отметил, что 99% незаконных операций сегодня совершается через интернет и даркнет. Наркодилеры используют мессенджеры и работают бесконтактным способом, пояснил представитель МВД.
Ранее шестеро членов двух семей из Омска организовали торговлю наркотиками. Ленинский районный суд города вынес в отношении них обвинительные приговоры. Фигуранты получили от семи до восьми лет тюрьмы в соответствии со степенью их участия в преступной деятельности.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.