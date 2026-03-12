Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:01

В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса

Кузнецова: работа по правовой интеграции новых регионов практически завершилась

Анна Кузнецова Анна Кузнецова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Работа по правовой интеграции новых регионов в состав России практически завершилась, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью ИС «Вести». По ее словам, сейчас регионы живут по единому законодательству страны.

Сегодня практически завершена работа по правовой интеграции. <…> Это значит, что мы живем теперь под одним законом, законом нашей великой Родины, — рассказала Кузнецова.

Она напомнила, что встраивание Донбасса начиналось с пунктов временного размещения, восстановления документов, оформления льгот, эвакуации людей из-под обстрелов. Теперь же, отметила депутат, задачи изменились. Речь идет об открытии новых спортивных центров и проведении соревнований, что говорит о переходе к мирной жизни.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от преступных действий Киева в Донбассе превышает 580 млрд рублей. Колоссальные цифры он обнародовал на встрече с российским лидером. В рамках встречи он также рассказал, что суды Донбасса осудили 1084 военнослужащих ВСУ. Пожизненные сроки из этого числа получили более 70 преступников.

