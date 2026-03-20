Сомнолог опроверг популярный миф о норме сна

Существование универсальной нормы сна для всех людей — это миф, заявил врач-сомнолог, профессор, руководитель федерального исследования Sleep Study Эдуард Якупов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, далеко не всем нужно спать исключительно по восемь часов в сутки.

Традиционно считается, что «золотой стандарт» сна — это восемь часов. Именно эту цифру чаще всего называют врачи и исследователи. Однако на практике все оказывается сложнее: одни люди уверяют, что прекрасно высыпаются за пять-шесть часов, тогда как другим требуется девять и более часов сна, — объяснил Якупов.

Специалист отметил, что потребность во сне меняется на протяжении всей жизни. Так, новорожденные дети спят большую часть суток — до 16–18 часов. Уже через несколько месяцев продолжительность сна постепенно уменьшается. Дети дошкольного возраста, как правило, нуждаются в 9–11 часах сна, а младшие школьники — не менее чем в восьми часах.

Ранее сомнолог Дмитрий Яковлев заявил, что сбитый режим сна повышает риск развития болезни Альцгеймера. Он отметил, что при такой проблеме у человека происходит сбой в биологических ритмах, что впоследствии чревато хронической бессонницей и даже депрессией.