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12 июня 2026 в 10:44

Стало известно, каких специалистов работодатели в России искали весной

РИА Новости: работодатели весной чаще искали механиков и автослесарей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские работодатели этой весной чаще всего искали механиков и автослесарей, сообщил РИА Новости директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. Спрос на первых специалистов вырос на 87%, на вторых — на 113%.

Этой весной заметно выросла потребность специалистов в рабочих и технических профессиях. Наиболее выраженную динамику показала вакансия автослесаря, — сказал Губанов.

Эксперт отметил, что спрос на технические специальности увеличился, в первую очередь, из-за расширения производственных мощностей. Он добавил, что весной работодатели также активно искали кандидатов в области гостиничного бизнеса, туризма и общепита.

Ранее директор по цифровым технологиям и операционной эффективности компании Level Group Всеволод Нечитайленко заявил, что сотрудники, которые слепо доверяют искусственному интеллекту и не проверяют результаты его работы, рискуют быстро потерять доверие со стороны руководства. По словам эксперта, часть специалистов использует нейросети неправильно, воспринимая их как самостоятельного исполнителя.

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