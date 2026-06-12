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12 июня 2026 в 10:43

В России завершают работу над новой вакциной от пневмококка

ФМБА: вакцина от пневмококка «Пневмикс» может быть зарегистрирована в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первый российский 16-валентный препарат против пневмококковой инфекции «Пневмикс» может получить регистрационное удостоверение уже в этом году, сообщила в интервью РИА Новости глава Федерального медико-биологическое агентства Вероника Скворцова. Ранее она отмечала, что в марте завершался третий этап клинических исследований вакцины с участием детей в возрасте от двух до 17 лет.

Вакцина основана на штаммах, <...> характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу — от выбора штаммов до готовой лекарственной формы, — сказала Скворцова.

Пневмококковая инфекция опасна развитием тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний, включая пневмонию, менингит, сепсис, отиты и синуситы. Возбудитель может быстро поражать жизненно важные органы, отличается устойчивостью к ряду антибиотиков и представляет особую угрозу для детей и пожилых людей.

Ранее Скворцова сообщала, что в России в 2026 году планируют получить разрешение на применение двух вакцин против глиобластомы. По ее словам, первой может получить одобрение пептидная вакцина.

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