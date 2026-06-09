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09 июня 2026 в 06:50

В России появятся новые вакцины против опухоли мозга

Скворцова: первая российская вакцина от глиобластомы выйдет в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России в 2026 году планируют получить разрешение на применение двух вакцин против глиобластомы, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, первой может получить одобрение пептидная вакцина.

В 2026 году, я надеюсь, мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы, — сказала Скворцова.

Кроме того, до конца года ФМБА рассчитывает получить разрешение еще на одну разработку для борьбы с этим заболеванием. Второй препарат представляет собой мРНК-вакцину.

Ранее британские ученые сообщили о результатах испытаний нового противоопухолевого препарата, который показал эффективность сразу при нескольких распространенных видах рака. Лекарство протестировано на пациентах с опухолями мочевого пузыря, шейки матки, кишечника, легких, печени, а также головы и шеи. В исследовании приняли участие 83 человека. Все они ранее проходили лечение, однако болезнь продолжала прогрессировать, а возможности терапии были ограничены.

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