19 мая 2026 в 12:56

Сомнолог ответила, что может затруднить засыпание

Сомнолог Романчук: жара в помещении может затруднить засыпание

Высокая температура в помещении может затруднить засыпание, рассказала RT врач-сомнолог, невролог Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России Наталья Романчук. Она отметила, что жара приводит к нарушению процесса естественной терморегуляции, необходимой для засыпания.

Сон может становиться более поверхностным, увеличивается число ночных пробуждений, может усиливаться потливость. Высокая температура в помещении нарушает процессы терморегуляции и затрудняет естественное охлаждение тела, а для нормального засыпания и поддержания полноценного сна необходимо снижение внутренней температуры организма, — рассказала Романчук.

Сомнолог подчеркнула, что в первую очередь процессы засыпания в таких условиях нарушаются у людей с хроническими заболеваниями или у тех, кто уже страдает проблемами со сном. По ее словам, комфортная температура в спальне составляет от 16 до 20 градусов.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, что взрослому человеку допустимо спать не более 20 минут в дневное время. По его словам, такой отдых может повысить продуктивность.

