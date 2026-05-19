Сомнолог ответила, что может затруднить засыпание

Высокая температура в помещении может затруднить засыпание, рассказала RT врач-сомнолог, невролог Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России Наталья Романчук. Она отметила, что жара приводит к нарушению процесса естественной терморегуляции, необходимой для засыпания.

Сон может становиться более поверхностным, увеличивается число ночных пробуждений, может усиливаться потливость. Высокая температура в помещении нарушает процессы терморегуляции и затрудняет естественное охлаждение тела, а для нормального засыпания и поддержания полноценного сна необходимо снижение внутренней температуры организма, — рассказала Романчук.

Сомнолог подчеркнула, что в первую очередь процессы засыпания в таких условиях нарушаются у людей с хроническими заболеваниями или у тех, кто уже страдает проблемами со сном. По ее словам, комфортная температура в спальне составляет от 16 до 20 градусов.

