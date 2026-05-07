Сомнолог ответил, сколько времени допустимо спать днем

Взрослому человеку допустимо спать не более 20 минут в дневное время, заявил НСН сомнолог Павел Кудинов. По его словам, такой отдых может повысить продуктивность.

Дневная сонливость бывает опасна. У нас существует остановка дыхания во сне. Из-за того, что ночью мы периодически не дышим, головной мозг не высыпается, и человек просыпается, как будто бы и не спал. Появление дневной сонливости происходит, когда вместо восьми часов оказывается только три-четыре часа сна. Дневной сон допустим в пределе 15–20 минут. Это может увеличить работоспособность и концентрацию внимания, — отметил Кудинов.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.