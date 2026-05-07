07 мая 2026 в 14:51

Сомнолог ответил, сколько времени допустимо спать днем

Сомнолог Кудинов: взрослому человеку допустимо спать не более 20 минут днем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Взрослому человеку допустимо спать не более 20 минут в дневное время, заявил НСН сомнолог Павел Кудинов. По его словам, такой отдых может повысить продуктивность.

Дневная сонливость бывает опасна. У нас существует остановка дыхания во сне. Из-за того, что ночью мы периодически не дышим, головной мозг не высыпается, и человек просыпается, как будто бы и не спал. Появление дневной сонливости происходит, когда вместо восьми часов оказывается только три-четыре часа сна. Дневной сон допустим в пределе 15–20 минут. Это может увеличить работоспособность и концентрацию внимания, — отметил Кудинов.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.

Здоровье
сон
сомнологи
врачи
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

