Сомнолог назвал самые распространенные причины проблем со сном Сомнолог Ковальзон: избыточный вес нередко вызывает проблемы со сном

Избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном, заявил НСН Владимир Ковальзон. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.

Главная причина — какой-то дискомфорт в жизни, тяжелые заболевания, например бруксизм, храп, апноэ. Вместе с тем большинство жалоб — мнимые: сон на самом деле не нарушен, а ощущения чисто психологические. Такие вещи не основаны на объективном исследовании, людям вообще свойственно жаловаться, — отметил Ковальзон.

Он отметил, что особенную опасность представляет сочетание негативных факторов, например избыточный вес вкупе с короткой шеей и вредными привычками. В таком случае человеку обязательно нужно обратиться к врачу.

Ранее сомнолог Александр Казаченко заявил, что для улучшения качества сна нужно отказаться от тяжелого и жирного ужина. Он также порекомендовал контролировать уровень стресса и соблюдать режим дня.