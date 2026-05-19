Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами

Подозреваемый в двойном убийстве на северо-востоке Москвы признался, что забил мужчину и женщину молотком, сообщили в столичном СК. Трагедия произошла в квартире района Бибирево, где фигурант распивал спиртное с соседом. Между собутыльниками вспыхнул конфликт, после чего злоумышленник сходил домой за орудием, вернулся и несколькими ударами по голове убил хозяина.

Затем мужчина зашел в соседнюю комнату к супруге погибшего и трижды ударил ее молотком — женщина скончалась на месте. Окровавленную одежду и орудие преступник выбросил неподалеку от дома и уехал на дачу в другой регион. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Ранее в пресс-службе столичного ГСУ СК России сообщили, что в квартире на улице Корнейчука найдены тела мужчины и женщины со следами насильственной гибели. На место преступления оперативно выехали следователи и криминалисты.

Позже в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что силовики в Калужской области задержали соседа семейной пары, подозреваемого в двойном убийстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

