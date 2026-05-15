15 мая 2026 в 10:32

Поисковый отряд выдвинулся в район пропажи Усольцевых по запросу СКР

Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель» по официальному запросу следственных органов проведут двухдневные поисково-разведывательные мероприятия в районе таинственного исчезновения семьи Усольцевых, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона. Сотрудники чрезвычайного ведомства направлены в указанную локацию для проведения тщательного визуального мониторинга ландшафта.

Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи [Усольцевых], — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь сообщила, что исчезновение семьи Усольцевых в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье признано уникальным случаем. Указанная природная зона привлекает к себе множество любителей активного отдыха, однако прецедентов пропажи сразу троих человек здесь никогда не фиксировалось.

Кроме того, альпинист и спасатель Денис Киселев предположил, что исчезнувшая в лесных массивах семья Усольцевых могла располагать конфиденциальными сведениями и передовыми технологическими разработками. Согласно мнению специалиста, именно данное обстоятельство позволяет объяснить повторное развертывание поисковых мероприятий спустя.

