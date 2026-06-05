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05 июня 2026 в 10:55

Греф рассказал о психологической черте для бизнеса

Греф назвал ключевую ставку в 10–12% психологической чертой для бизнеса

Фото: Кирилл Казачков / Росконгресс
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Ключевая ставка в диапазоне 10–12% — психологическая черта для бизнеса, сигнализирующая о начале инвестиционного цикла, заявил глава Сбербанка Герман Греф после делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, тенденции к ослаблению политики ЦБ уже фиксируются.

Мы видим наметившиеся тенденции к ослаблению политики Центрального банка и до конца года сохраняем наш прогноз по ставке в 12%. Как нам кажется, это психологическая черта, когда бизнес может начать привлекать инвестиции и начинать инвестцикл. 10–12% — это та критическая черта, которая отделяет нас от инвестиционного цикла, — объяснил он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара может установиться в интервале 84-85 рублей к концу 2026 года. По его словам, этот прогноз не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть.

Также вице-премьер Александр Новак заявил, что ключевыми вызовами для российской экономики сегодня являются дефицит кадров и изменение структуры расходов бюджета. Также к ним он отнес жесткую денежно-кредитную политику.

Экономика
ключевая ставка
Центробанк
Герман Греф
Бизнес
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