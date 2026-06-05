Наступление ВС РФ на Харьков 5 июня: последние новости, бои в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 5 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 5 июня: обстановка на фронте сегодня

«Украинская сторона утверждает, что РФ начала активное применение ракет „Бандероль“ по целям в Харькове. Так, в течение суток 3 июня было применено как минимум три таких ракеты для ударов по объектам в Харьковской области», — пишет «Военная хроника».

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Казачьей Лопани, Прудянки, Избицкого, Рубежного, Большой (Великой) Писаревки, Чугуева и Русских Тишек. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. В течение дня наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 500 метров. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал», — отметили авторы канала.

По их словам, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на 10 участках до 700 метров.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

«Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ вновь нанесли удары ТОС по позициям 127-й ОТМБр в районе Избицкого. Противник пытается остановить продвижение наших войск на данном участке фронта за счет переброски из Кременчуга резервов. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки. Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что для сдерживания наступления наших войск враг вновь задействовал подразделения 475-го ОШП. Это подразделение ВСУ сформировано на базе разведывательной роты 92-й ОШБр и было увеличено сначала до батальона, а затем и до полка за счет иностранных наемников», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Купянском направлении ВС РФ продвигаются в Купянске-Узловом, сообщают о боях в районе литейного завода.

«На Харьковском направлении ВС РФ продолжают выдавливать противника из Охримовки, в селе идут ожесточенные встречные стрелковые бои. На восточном фланге в районе Ветеринарного наши штурмовики закрепились в Шевченко», — добавил он.

«Дневник десантника» передает, что на Харьковском направлении российские войска ведут активные боевые действия восточнее Волчанска.

«В некоторых населенных пунктах зафиксированы стрелковые бои, штурмовые группы ВС РФ продвигаются и улучшают свои позиции. ВС РФ расширяют контроль территории и сохраняют зону безопасности вдоль государственной границы. В Волчанском районе Харьковской области наша разведка вскрыла позицию украинских артиллеристов, наносивших удары в направлении наших передовых опорных пунктов. По цели отработали операторы FPV-дронов 6-й Армии ГВ „Север“, которые первыми FPV-дронами пробили маскировку и средства защиты артиллерийского орудия, а последующими поразили американскую САУ „Паладин“», — добавил автор канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Слобожанское, Избицкое и Рубежное Харьковской области.

«Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Пески-Радьковские Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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