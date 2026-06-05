Индонезийский вулкан выдал серию из четырех извержений подряд Четыре извержения вулкана Левотоби произошли в Индонезии

По меньшей мере четыре извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки произошли на острове Флорес, заявили в пресс-службе Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии. Пепел поднялся на высоту 4084 метра над уровнем моря.

По словам ученых, выбросы пепла серого цвета с большой интенсивностью распространяются в северо-западном, западном и юго-западном направлениях. Жителей региона и туристов призвали не приближаться к кратеру в радиусе пяти километров и использовать маски для защиты органов дыхания.

Ранее сообщалось, что как минимум четыре новых извержения вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии. Столб пепла поднялся на тысячу метров над кратером, достигнув отметки 4676 метров над уровнем моря.

До этого стало известно, что на Филиппинах в провинции Албай произошло извержение одного из самых активных вулканов — Майон. Вулканический пепел затронул 52 района.