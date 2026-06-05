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05 июня 2026 в 10:39

Посол Мустафаев: Баку ожидает подписания договора с Ереваном после выборов

Рахман Мустафаев Рахман Мустафаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Азербайджан рассчитывает, что с новым армянским правительством процесс нормализации отношений и подписания мирного договора будет доведен до конца, заявил посол Баку в РФ Рахман Мустафаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, отношения с Ереваном являются одним из фундаментальных направлений политики республики.

Отдельно хотелось бы остановиться на отношениях с Арменией. Я считаю, что это фундаментальное направление нашей современной политики. Ждем итогов выборов и рассчитываем, что с новым армянским правительством мы сможем довести до конца процесс нормализации и подписания мирного соглашения, — отметил Мустафаев.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова предоставить площадку для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Москва последовательно поддерживает усилия сторон, направленные на полноценную нормализацию отношений в русле трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020–2022 годах.

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