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04 июня 2026 в 15:31

Россия готова предоставить Баку и Еревану площадку для подписания мира

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Александр Гальперин/Росконгресс
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Россия готова предоставить площадку для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва последовательно поддерживает усилия сторон, направленные на полноценную нормализацию отношений в русле трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020–2022 годах.

Как и прежде, готовы содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, решении гуманитарных вопросов, подготовить и предоставить российскую площадку для подписания мирного договора, — сказал он.

Ранее Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев подтвердили желание обеих стран укрепить двусторонние связи. Отмечается взаимное стремление к совместной работе. В ведомстве отметили, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество. В том числе отмечена важность «восстановления в полном объеме культурно-гуманитарных связей».

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