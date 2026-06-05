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05 июня 2026 в 10:46

Немецкая армия оказалась на грани коллапса из-за дефицита запчастей

Госкомпания HIL заявила об угрозе для обороны Германии из-за дефицита запчастей

Армия Германии Армия Германии Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press
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Критическая нехватка запчастей для военной техники и хаотичное планирование в Минобороны Германии ставят под угрозу обороноспособность ФРГ, пишут газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании WDR и NDR со ссылкой на отчет госкомпании HIL, которая отвечает за ремонт крупной техники бундесвера. По данным СМИ, прежде всего не хватает компонентов для сухопутной техники, особенно боевых машин пехоты Marder и самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

В отчете также отмечается нехватка модернизации инфраструктуры, инструментов, IT-систем, квалифицированных кадров и устойчивых цепочек поставок. Ответственность за снабжение запчастями несет не сама HIL, а ведомство по закупкам бундесвера, подчиненное Минобороны. По словам руководителей HIL, после интенсивных учений боеготовность некоторых типов техники падает примерно до 30%, хотя компания обязана поддерживать доступность не менее 70% машин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии начали финансировать компанию Swarm Biotactics, производящую тараканов-шпионов. Эти насекомые оснащаются миниатюрным электронным комплектом для сбора данных и передачи сигналов.

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