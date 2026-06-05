Названа стоимость роскошной свадьбы блогерши Покров

Свадьба блогеров Анны Покров и Артура Бабича в Подмосковье обошлась более чем в 10 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Торжество, прошедшее в лофт-пространстве Hide в Хлебниковском лесопарке, собрало около 200 гостей.

По информации канала, пара наняла свадебного организатора, заплатив ему 3 млн рублей. Для торжества арендовали особняк площадью 600 квадратных метров с верандой в 300 квадратных метров за 420 тыс. рублей в Мытищах. Кейтеринг, который предлагала площадка, стоил 10 тыс. рублей на человека, а на работу персонала было потрачено около 1 млн рублей.

SHOT уточнил, что на фото- и видеосъемку, включая работу пяти фотографов и рилсмейкеров, ушло около 1,5 млн рублей, а стоимость декора банкетного зала составила 500 тыс. рублей. Ведущий и диджей обошлись звездной паре в 600 тыс. рублей.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал бредом слухи о его разводе с певицей Валерией. Он подчеркнул, что кто-то распространяет ложную информацию об их семейной жизни. Продюсер отметил, что любит свою супругу. По его словам, кто-то завидует им, поэтому распространяет слухи об их разводе.