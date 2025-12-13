Популярный блогер-миллионник получил гражданство России

Популярный украинский блогер-миллионник Артур Бабич получил гражданство России спустя год после переезда в столицу, передает Telegram-канал Mash. Он также открыл свой бизнес, зарегистрировавшись в налоговой как предприниматель.

По информации канала, в паспорте Бабича указано отчество «Самвелович», но в украинских документах отчество отсутствует. Издание пишет, что блогер раньше жил в России, но после начала специальной военной операции переехал в США. Однако год назад он вернулся обратно.

Артур Бабич появился на свет в 2000 году в украинском городе Кривой Рог. В период с 2020 по 2024 год он был частью первого состава творческого объединения Dream Team House, основателем которого стал блогер Даня Милохин.

Ранее Бабич столкнулся с отказом колледжа выдать ему аттестат. Учебное заведение выразило несогласие с его обучением в России и заявило о намерении уничтожить документы, что могло бы помешать ему поступить в РТУ МИРЭА в Москве. В конечном итоге этот учебный год блогеру пришлось пропустить.