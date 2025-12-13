Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 17:13

Популярный блогер-миллионник получил гражданство России

Mash: украинский блогер Бабич получил гражданство РФ и открыл бизнес

Артур Бабич Артур Бабич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Популярный украинский блогер-миллионник Артур Бабич получил гражданство России спустя год после переезда в столицу, передает Telegram-канал Mash. Он также открыл свой бизнес, зарегистрировавшись в налоговой как предприниматель.

По информации канала, в паспорте Бабича указано отчество «Самвелович», но в украинских документах отчество отсутствует. Издание пишет, что блогер раньше жил в России, но после начала специальной военной операции переехал в США. Однако год назад он вернулся обратно.

Артур Бабич появился на свет в 2000 году в украинском городе Кривой Рог. В период с 2020 по 2024 год он был частью первого состава творческого объединения Dream Team House, основателем которого стал блогер Даня Милохин.

Ранее Бабич столкнулся с отказом колледжа выдать ему аттестат. Учебное заведение выразило несогласие с его обучением в России и заявило о намерении уничтожить документы, что могло бы помешать ему поступить в РТУ МИРЭА в Москве. В конечном итоге этот учебный год блогеру пришлось пропустить.

Артур Бабич
гражданство РФ
блогеры
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл циничную тактику ВСУ по территории России
Эстонских депутатов отчитали за запах алкоголя на встрече с Далай-ламой
Избитый в Астрахани тренер рассказал о своем состоянии
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.