13 декабря 2025 в 18:50

Эстонских депутатов отчитали за запах алкоголя на встрече с далай-ламой

Ohtuleht: депутаты из Эстонии ушли в запой перед встречей с далай-ламой

Далай-лама во время молитвы Далай-лама во время молитвы Фото: Sanjay Bai/Matrix Images/IMAGO/Global Look Press
Эстонских парламентариев и чиновников публично отчитали за запах алкоголя и табака во время официального визита к далай-ламе в Индии, сообщает газета Ohtuleht. Принимающая сторона вежливо попросила делегацию «проявить уважение» к пожилому духовному лидеру и воздержаться от употребления спиртного и курения в день встречи.

Мы понимаем, что в вашей культуре принято много пить и курить, но далай-лама очень стар и не переносит запаха застоявшегося алкоголя и табачного дыма. Не могли бы вы проявить уважение и в этот день не употреблять алкоголь и не курить, — заявила принимающая сторона.

Особенно отличились двое депутатов от партии «Эстония 200» и советник министра внутренних дел. После утечки информации советник заявила, что была в личном отпуске и «не стыдится» пары бокалов вина, а ее начальник ее поддержал. Другие участники делегации отнесли замечание к «части протокола», некоторые полностью отрицали факт употребления алкоголя, назвав такие разговоры «чушью».

