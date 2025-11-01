Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 20:06

Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA

Телеведущий по ошибке назвал астронавта Олдрина умершим и извинился в эфире

Тони Докупил Тони Докупил Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеведущий Тони Докупил принес извинения 95-летнему астронавту Баззу Олдрину после того, как в прямом эфире по ошибке назвал его умершим, передает People. Журналист даже предложил легенде NASA «врезать» ему по лицу.

Конфуз произошел во время обсуждения теории заговора о якобы инсценированной высадке на Луну. Коллега Докупила Нейт Берлсон заявил, что сомнения многих людей обоснованы, но Тони резко не согласился с этим мнением.

Нейт, на дворе Хеллоуин. Кости Базза Олдрина восстанут из-под земли и врежут тебе, — парировал Докупил.

Берлсон сообщил, что Олдрин по-прежнему жив. Испытывающий смущение Докупил пригласил астронавта в студию и принес свои извинения.

Знаете что, а врежьте мне по лицу. Врежьте нам обоим! — предложил телеведущий.

Ранее во время прямого эфира новостей на американском телеканале KCBS-TV ведущий Хуан Фернандес испытал сильное потрясение из-за серьезной аварии. На какое-то мгновение он даже потерял способность говорить. Фернандес наблюдали за полицейскими, которые вели погоню за мужчиной. В какой-то момент тот выпрыгнул на ходу из машины, перелез через забор, после чего его сбил автомобиль.

США
NASA
телеведущие
эфиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Наташи Королевой ошарашил переменами во внешности
Стало известно о тюремной работе P. Diddy
Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук
В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией
Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону
Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты
Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию
Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск
Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине
Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке
Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском
Названа причина полыхающих полей в Кузбассе
Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA
Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше
Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру
Дибров пришел в ярость из-за одного вопроса журналистки
Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником
Во Франции умер лауреат премии «Оскар»
В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге
В Госдуме рассказали, чего не хватает школьному образованию
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.