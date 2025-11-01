Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA

Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA Телеведущий по ошибке назвал астронавта Олдрина умершим и извинился в эфире

Телеведущий Тони Докупил принес извинения 95-летнему астронавту Баззу Олдрину после того, как в прямом эфире по ошибке назвал его умершим, передает People. Журналист даже предложил легенде NASA «врезать» ему по лицу.

Конфуз произошел во время обсуждения теории заговора о якобы инсценированной высадке на Луну. Коллега Докупила Нейт Берлсон заявил, что сомнения многих людей обоснованы, но Тони резко не согласился с этим мнением.

Нейт, на дворе Хеллоуин. Кости Базза Олдрина восстанут из-под земли и врежут тебе, — парировал Докупил.

Берлсон сообщил, что Олдрин по-прежнему жив. Испытывающий смущение Докупил пригласил астронавта в студию и принес свои извинения.

Знаете что, а врежьте мне по лицу. Врежьте нам обоим! — предложил телеведущий.

