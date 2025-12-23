Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 20:37

Обалденная рыба за 20 минут: готовим минтай в самом вкусном маринаде

Минтай в интересном маринаде: простой пошаговый рецепт Минтай в интересном маринаде: простой пошаговый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минтай в маринаде из майонеза и соевого соуса за 20 минут — это идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина. Нежная рыба приобретает насыщенный вкус благодаря пикантному соусу и специям.

Для приготовления возьмите полкило филе минтая, 2 столовые ложки майонеза, столовую ложку соевого соуса, по 0,5 чайной ложки копченой паприки, сушеного чеснока и молотого черного перца. Рыбу нарежьте порционными кусками, выложите в глубокую миску. В отдельной емкости смешайте майонез, соевый соус и специи. Получившимся маринадом залейте минтай и аккуратно перемешайте. Дайте постоять 5 минут.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжаривайте рыбу на небольшом огне по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Минтай получается сочным, с аппетитным ароматом и насыщенным вкусом. Подавайте с гарниром из риса или картофеля.

Такой быстрый рецепт минтая в маринаде идеально подойдет для буднего дня, когда хочется вкусно поесть, не тратя много времени на готовку.

Ранее мы рассказали, как приготовить хрустящий минтай в сырном кляре.

Проверено редакцией
Читайте также
Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире
Семья и жизнь
Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире
Бюджетные канапе на Новый год: вкусный праздничный стол за копейки!
Семья и жизнь
Бюджетные канапе на Новый год: вкусный праздничный стол за копейки!
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Европа
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Влюбилась в минтай благодаря этому маринаду: горчичный соус творит с белой рыбой чудеса
Общество
Влюбилась в минтай благодаря этому маринаду: горчичный соус творит с белой рыбой чудеса
Этот луковый маринад превращает курочку в шедевр: простой рецепт с картошкой в духовке. Точно захотите такое на Новый год
Общество
Этот луковый маринад превращает курочку в шедевр: простой рецепт с картошкой в духовке. Точно захотите такое на Новый год
рецепт
быстрый рецепт
рыба
минтай
маринад
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Медведев рассказал, сколько мигрантов попадает на контроль в Шереметьево
Эпштейн хранил в сейфе рубли
ПВО России за три часа сбила 20 украинских беспилотников
Медведев раскрыл, что ждет каждого неверифицированного мигранта в России
Пять колец, синий цвет, антихвост: что нового известно об объекте 3I/ATLAS
Стало известно, как изменятся отношения России и Китая в 2026 году
Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами
Анна Асти сорвала съемки шоу «Голос»
В МИД России назвали имя нового посла по особым поручениям по ДНЯО
Турист заговорил на иврите и лишился глаза на Кипре
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.