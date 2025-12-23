Обалденная рыба за 20 минут: готовим минтай в самом вкусном маринаде

Минтай в маринаде из майонеза и соевого соуса за 20 минут — это идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина. Нежная рыба приобретает насыщенный вкус благодаря пикантному соусу и специям.

Для приготовления возьмите полкило филе минтая, 2 столовые ложки майонеза, столовую ложку соевого соуса, по 0,5 чайной ложки копченой паприки, сушеного чеснока и молотого черного перца. Рыбу нарежьте порционными кусками, выложите в глубокую миску. В отдельной емкости смешайте майонез, соевый соус и специи. Получившимся маринадом залейте минтай и аккуратно перемешайте. Дайте постоять 5 минут.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжаривайте рыбу на небольшом огне по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Минтай получается сочным, с аппетитным ароматом и насыщенным вкусом. Подавайте с гарниром из риса или картофеля.

Такой быстрый рецепт минтая в маринаде идеально подойдет для буднего дня, когда хочется вкусно поесть, не тратя много времени на готовку.

