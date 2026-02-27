Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:20

Запекаем куриные голени в пикантном маринаде: сочно, быстро и очень вкусно

Запекаем куриные голени в пикантном маринаде: сочно, быстро и очень вкусно Запекаем куриные голени в пикантном маринаде: сочно, быстро и очень вкусно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудьте о сухом мясе и скучных рецептах, ведь обычные куриные ножки легко превращаются в настоящий кулинарный шедевр. Приготовьте этот маринад один раз, и вы больше не захотите запекать птицу по-другому.

Возьмите 1 кг куриных голеней, тщательно промойте их под проточной водой и обязательно обсушите бумажным полотенцем. В глубокой миске приготовьте ароматную заправку: соедините 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. подсолнечного масла и 1 ч. л. жидкого меда. Добавьте в эту смесь 2 ч. л. сладкой паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока и 0.5 ч. л. черного молотого перца. Как следует натрите каждую голень маринадом и оставьте мясо пропитаться при комнатной температуре на 25 минут.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень качественным пергаментом и аккуратно выложите на него ножки. Отправляйте форму в печь на 40 минут. Каждые 15 минут доставайте противень и поливайте мясо соком, который выделится в процессе запекания. Если в вашей духовке предусмотрен режим конвекции, включите его на последние 5 минут. Подавайте голени горячими, пока корочка остается максимально хрустящей, а внутри сохраняется вся нежность.

  • Совет: для аромата добавьте в маринад 1 ч. л. зерен горчицы или щепотку сушеного розмарина.

Постные котлеты из фасоли готовьте по нашему рецепту.

Читайте также
Все запекают на Новый год мясо, а я — куриные голени с картошкой! Этот рецепт превращает их в праздничное блюдо
Общество
Все запекают на Новый год мясо, а я — куриные голени с картошкой! Этот рецепт превращает их в праздничное блюдо
Салат с печенью трески: вкусно и полезно на каждый день
Семья и жизнь
Салат с печенью трески: вкусно и полезно на каждый день
Капусту покупаю килограммами, готовлю по-итальянски: вкусно аж не оторваться — идеально в пост
Общество
Капусту покупаю килограммами, готовлю по-итальянски: вкусно аж не оторваться — идеально в пост
Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов
Семья и жизнь
Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов
Плавлю сыр и заливаю яйцом: сырная лепешка с начинкой на сковороде за 10 минут. Без муки и хлопот
Общество
Плавлю сыр и заливаю яйцом: сырная лепешка с начинкой на сковороде за 10 минут. Без муки и хлопот
голени
рецепты
кулинария
кухня
простой рецепт
быстрый рецепт
курица
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Стало известно, когда начнется сезон цветения и пыльцы
Кинолог объяснил, как жить с собакой с деменцией
Рэпера PHARAOH привлекли к ответу за пропаганду наркотиков
Власти одного региона призвали жителей укрыться в капитальных зданиях
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.