Запекаем куриные голени в пикантном маринаде: сочно, быстро и очень вкусно

Забудьте о сухом мясе и скучных рецептах, ведь обычные куриные ножки легко превращаются в настоящий кулинарный шедевр. Приготовьте этот маринад один раз, и вы больше не захотите запекать птицу по-другому.

Возьмите 1 кг куриных голеней, тщательно промойте их под проточной водой и обязательно обсушите бумажным полотенцем. В глубокой миске приготовьте ароматную заправку: соедините 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. подсолнечного масла и 1 ч. л. жидкого меда. Добавьте в эту смесь 2 ч. л. сладкой паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока и 0.5 ч. л. черного молотого перца. Как следует натрите каждую голень маринадом и оставьте мясо пропитаться при комнатной температуре на 25 минут.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень качественным пергаментом и аккуратно выложите на него ножки. Отправляйте форму в печь на 40 минут. Каждые 15 минут доставайте противень и поливайте мясо соком, который выделится в процессе запекания. Если в вашей духовке предусмотрен режим конвекции, включите его на последние 5 минут. Подавайте голени горячими, пока корочка остается максимально хрустящей, а внутри сохраняется вся нежность.

Совет: для аромата добавьте в маринад 1 ч. л. зерен горчицы или щепотку сушеного розмарина.

