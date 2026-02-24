Постные котлеты из фасоли: вкусно и без вреда фигуре

Хотите подать постные котлеты, которые понравятся абсолютно всем? Этот рецепт с фасолью — находка для поста или легкого ужина. Готовится быстро, без мяса и яиц, идеально для тех, кто следит за фигурой.

Состав: 200 г красной фасоли, 1 луковица, 1 морковка, 2 чесночные дольки, 3 ст. л. манки, соль, перец, специи (кумин, паприка), растительное масло для обжаривания.

Замочите бобовые на ночь, сварите до мягкости (или возьмите консервированную). Обжарьте тертую морковку и мелко нашинкованную луковицу. Пропустите все через мясорубку или блендер, добавьте манку, специи, соль. Дайте постоять 15 минут — тесто станет густым. Сформируйте котлеты, обжарьте на среднем огне по 3-4 минутки для каждой стороны до золотистости.

Получатся сочные постные котлеты — 120 ккал на штуку! Подавайте с сочным салатом из овощей или томатным соусом. Попробуйте на ужин — и пост станет вкуснее.

