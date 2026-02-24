Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:18

Постные котлеты из фасоли: вкусно и без вреда фигуре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите подать постные котлеты, которые понравятся абсолютно всем? Этот рецепт с фасолью — находка для поста или легкого ужина. Готовится быстро, без мяса и яиц, идеально для тех, кто следит за фигурой.

Состав: 200 г красной фасоли, 1 луковица, 1 морковка, 2 чесночные дольки, 3 ст. л. манки, соль, перец, специи (кумин, паприка), растительное масло для обжаривания.

Замочите бобовые на ночь, сварите до мягкости (или возьмите консервированную). Обжарьте тертую морковку и мелко нашинкованную луковицу. Пропустите все через мясорубку или блендер, добавьте манку, специи, соль. Дайте постоять 15 минут — тесто станет густым. Сформируйте котлеты, обжарьте на среднем огне по 3-4 минутки для каждой стороны до золотистости.

Получатся сочные постные котлеты — 120 ккал на штуку! Подавайте с сочным салатом из овощей или томатным соусом. Попробуйте на ужин — и пост станет вкуснее.

Ранее мы поделились рецептом постного грибного супа.

Читайте также
Добавляю одну пачку творога в фарш и готовлю белковые котлеты: ем их на ночь и не толстею
Общество
Добавляю одну пачку творога в фарш и готовлю белковые котлеты: ем их на ночь и не толстею
Мясной вкус! Готовим сочное лобио из красной фасоли — главный хит поста
Семья и жизнь
Мясной вкус! Готовим сочное лобио из красной фасоли — главный хит поста
Диетолог перечислил продукты для долголетия
Здоровье/красота
Диетолог перечислил продукты для долголетия
Оджахури за 40 минут: свинина с картошкой и специями на одном противне — сытно, ароматно, по-грузински
Общество
Оджахури за 40 минут: свинина с картошкой и специями на одном противне — сытно, ароматно, по-грузински
Почему судак в духовке вкуснее жареного — проверенный рецепт
Семья и жизнь
Почему судак в духовке вкуснее жареного — проверенный рецепт
котлеты
фасоль
бобовые
рецепты
простые рецепты
калорийность
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Режиссер ушел из BAFTA после расистского скандала
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.