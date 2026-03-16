Утильсбор с 1 апреля: дешево завозить иномарки из стран ЕАЭС не получится

С 1 апреля частный ввоз машин из стран ЕАЭC приравняют к коммерческому, из-за чего дешево растаможить автомобиль уже не получится. Какое влияние на авторынок окажет нововведение, как оно отразится на стоимости ТС и можно ли еще успеть провести растаможку по старой схеме — в материале NEWS.ru.

Что изменится в правилах ввоза авто с 1 апреля

С 1 апреля текущего года Минпромторг вводит новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно новым правилам, частный ввоз автомобилей из ЕАЭС будет приравнен к коммерческому, что означает применение одинаковой формулы расчета утилизационного сбора как для юридических, так и для физических лиц.

Нововведение направлено на борьбу с серыми схемами импорта автомобилей, когда частные лица завозили автомобили в Россию по сниженным ставкам таможенных платежей, используя разницу между налоговыми режимами разных стран, входящих в ЕАЭС, объясняет NEWS.ru международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

«Государство стремится предотвратить использование серых схем, которые позволяли значительно снизить расходы на ввоз автомобилей», — отметила она.

Ранее россияне использовали возможность купить автомобиль в странах ЕАЭС (например в Киргизии, Казахстане, Армении и Белоруссии) и ввозить его в Россию по упрощенной процедуре, уплачивая меньший утилизационный сбор. В итоге затраты на приобретение автомобиля значительно снижались, добавляет экономист.

Новый закон предполагает ужесточение контроля над этими процедурами, делая невозможным получение выгоды от разницы в налоговых ставках между странами ЕАЭС и Россией. Таким образом, ожидается повышение расходов на покупку автомобилей, ввезенных из указанных стран, пояснила Ермилова.

Новый проект, разработанный Минпромторгом, меняет формулу расчета утильсбора: теперь будет учитываться разница между условной «нормальной» пошлиной (по средней стоимости автомобиля, определяемой Минпромторгом) и фактически уплаченными платежами. Если есть недоплата по сравнению с российскими условиями, она фактически компенсируется через утильсбор, говорит в беседе с NEWS.ru глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«При этом важно понимать: запрета на ввоз из ЕАЭС нет. Свобода движения товаров внутри союза сохраняется. Речь идет именно о выравнивании условий, чтобы не было ситуации, когда один участник рынка платит по полной, а другой — за счет разницы в администрировании — получает ценовое преимущество», — резюмировал глава ТПП.

По его словам, старая схема растаможки выглядит так: машина оформлялась, например, в одной из стран союза с иной таможенной базой и платежами, а затем ввозилась в Россию уже как «внутрисоюзный» товар. По словам Катырина, в итоге совокупные платежи оказывались ниже, чем при прямом ввозе в РФ.

К чему приведут новые правила расчета утильсбора

По мнению Катырина, для бизнеса главный вопрос — прозрачность расчетов и понятность методики определения средней стоимости. Если правила будут четкими и едиными для всех, это снизит пространство для споров и сделает рынок более предсказуемым. Также еще есть временной лаг для растаможки по старой схеме, напоминает он.

Что касается частников, то они столкнутся с увеличением расходов на транспортировку и оформление документов. По оценкам экспертов, рост цен на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС, может составить несколько сотен тысяч рублей.

Кроме того, это может привести к изменениям структуры рынка. После вступления закона в силу ожидаются изменения в структуре российского авторынка. Некоторые игроки, занимавшиеся импортом автомобилей из стран ЕАЭС, могут уйти с рынка либо изменить свою стратегию закупок. В результате предложение подержанных автомобилей, особенно премиум-класса, может сократиться, считают аналитики.

Помимо этого, может увеличиться спрос на отечественные автомобили. Поскольку стоимость иностранных автомобилей вырастет, часть россиян может переключиться на продукцию отечественного автопрома, что потенциально увеличит продажи отечественных марок. Однако ассортимент на сегодня ограничен и маловероятно, что этот сценарий станет массовым трендом.

Вероятно, часть автолюбителей будет искать другие способы покупки автомобилей по приемлемым ценам, включая зарубежные онлайн-аукционы, услуги посредников и даже покупку автомобилей непосредственно у производителей.

Можно ли успеть ввезти автомобиль по старой схеме

Для тех, кто планирует приобрести автомобиль из стран ЕАЭС, важно учитывать сроки действия старых правил, подчеркнула Ермилова. До конца марта текущего года возможно сохранить выгоду от текущих ставок таможенного оформления. Если планы требуют срочного решения вопроса, эксперт рекомендовала завершить процедуру растаможки до наступления новой системы расчета утилизационного сбора, чтобы избежать повышения стоимости транспортного средства.

«Для России такие изменения могут стимулировать автопром к усилению работы на рынке, расширению вариантов автомобилей и комплектации, увеличение объемов продаж», — заключила экономист.

Власти Казахстана планируют зеркально повысить утильсбор на автомобили, ввозимые из России. В настоящее время проект соответствующего закона находится на доработке. В случае принятия инициативы размер платежа для российских машин может вырасти в десятки раз.

