В Кремле пролили свет на визит Уиткоффа и Кушнера в Москву Песков: визит Уиткоффа и Кушнера в ближайшее время не ожидается

Визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время ждать не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. Так он ответил на вопрос журналистов, ожидается ли поездка американских дипломатов в Москву, передает корреспондент NEWS.ru.

Нет, не ожидается, — ответил Песков.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что 3 июня поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, стороны обсуждали экономическое взаимодействие. Он отметил, что ведется подготовка к возможному совместному инвестированию с США в различные проекты, выгодные для обеих стран, включая реализацию на территории России.

До этого Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США продолжается и в ближайшее время станет более активным. Он уточнил, что обсуждение затрагивает и экономическое направление. Диалог сложный, добавил глава РФПИ, но российская сторона ценит команду президента США Дональда Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют.