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05 июня 2026 в 15:39

Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о приоритете здравоохранения, отметив поставку 295 тыс. единиц оборудования в рамках нацпроекта. Она дала интервью в студии «VK Видео» на Петербургском международном экономическом форуме.

Уже на протяжении, наверное, чуть более 20 лет здравоохранение является абсолютным национальным приоритетом, который озвучивается на уровне самого главного человека — главы государства, — заявила Голикова.

В рамках национального проекта было построено или отремонтировано 12 тыс. учреждений. Голикова отметила, что инвестиции в здравоохранение напрямую влияют на качество медицинской помощи и взаимодействие врачей с пациентами. Она добавила, что современная, хорошо оборудованная больница или поликлиника создают атмосферу, которая положительно сказывается на настроении пациентов.

Ранее Голикова заявила, что увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни является главной задачей в сфере здравоохранения. Замглавы кабмина пояснила, что эта национальная цель поставлена перед правительством главой государства Владимиром Путиным.

Общество
Татьяна Голикова
здравоохранение
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