Голикова назвала главную задачу страны в сфере здоровья

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни является главной задачей в сфере здравоохранения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийской выездной конференции «За медицину здорового долголетия». Замглавы кабмина пояснила, что эта национальная цель поставлена перед правительством главой государства Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Главная наша задача — это задача увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни, — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что новая семейная налоговая выплата для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами охватит более 4 млн семей. По ее словам, в них воспитываются почти 11 млн детей.

До этого Голикова информировала, что в России врачи нового профиля по направлению здорового долголетия будут заранее выявлять риски заболеваний у граждан. По ее словам, задача таких специалистов также заключается в замедлении прогрессирования выявленных патологий.

При этом вице-премьер признала, что в России сохраняется дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Она отметила, что даже при увеличении числа кадров в 2025 году проблема нехватки медицинских работников полностью не устранена.