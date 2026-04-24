Голикова назвала главную задачу страны в сфере здоровья

24 апреля 2026 в 11:23

Голикова назвала главной задачей увеличение продолжительности здоровой жизни

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни является главной задачей в сфере здравоохранения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийской выездной конференции «За медицину здорового долголетия». Замглавы кабмина пояснила, что эта национальная цель поставлена перед правительством главой государства Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Главная наша задача — это задача увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни, — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что новая семейная налоговая выплата для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами охватит более 4 млн семей. По ее словам, в них воспитываются почти 11 млн детей.

До этого Голикова информировала, что в России врачи нового профиля по направлению здорового долголетия будут заранее выявлять риски заболеваний у граждан. По ее словам, задача таких специалистов также заключается в замедлении прогрессирования выявленных патологий.

При этом вице-премьер признала, что в России сохраняется дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Она отметила, что даже при увеличении числа кадров в 2025 году проблема нехватки медицинских работников полностью не устранена.

"Мы будем продолжать": Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
