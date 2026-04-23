Голикова рассказала, сколько семей охватит новая налоговая выплата

Голикова: новая семейная налоговая выплата охватит более 4 млн семей в России

Татьяна Голикова
Новая семейная налоговая выплата охватит более 4 млн семей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в них воспитываются почти 11 млн детей.

Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена ежегодная семейная выплата. Это у нас охватит более 4 млн семей, воспитывающих почти 11 млн детей, — отметила она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала, что механизм налоговой выплаты для семей с детьми, введенный в текущем году, пока не требует корректировки. Она предложила дождаться итогов первого года реализации закона, прежде чем вносить какие-либо изменения.

До этого депутат Госдумы Каплан Панеш обратил внимание, что самые надежные и популярные льготы для многодетных семей — это федеральные налоговые вычеты и компенсации. К ним относятся стандартные вычеты по НДФЛ и льготы по налогу на имущество и землю, которые с 2026 года расширили. Также многодетные семьи получают ежемесячную компенсацию 30% расходов на ЖКУ.

