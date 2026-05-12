12 мая 2026 в 12:34

В России подготовят план укрепления духовных ценностей до 2030 года

В России подготовят план укрепления духовных ценностей до 2030 года

Татьяна Голикова
Проект нового плана мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на период 2027–2030 годов должен быть разработан до сентября 2026 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минкультуры. Действующий план мероприятий завершается в текущем году.

До сентября этого года нам необходимо обеспечить разработку проекта нового плана мероприятий по реализации Основ на новый период 2027-2030 годов, — сказала Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что для оценки достижения целей государственной политики в данной сфере разработаны методические рекомендации. Кроме того, ожидается проведение первых социологических исследований для анализа эффективности реализуемых мер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии просветительского марафона «Знание. Первые» заявила, что единство народов, различие в их многообразии и синергия культур являются традиционными ценностями России. По словам дипломата, западные журналисты создали мифологему о том, что Россия якобы является империей, скрепленной силой, однако это не так.

