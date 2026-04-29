Песков объяснил причину ограничений для ряда фильмов и книг Песков: ограничения ряда фильмов и книг связаны с соблюдением законодательства

Ограничения, касающиеся ряда книг и фильмов, связаны с необходимостью соблюдения действующего законодательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, все должны следовать «духу и букве закона».

Мы все должны следовать духу и букве закона. Но если есть какие-то проблемы, как представляется тем, в отношении кого выносятся те или иные решения, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать. И это прерогатива Министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае, — пояснил представитель Кремля.

Ранее Минкультуры провело проверку третьего сезона сериала «Метод» на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Основанием для изучения послужило обращение конкретного гражданина, поступившее в ведомство в установленном порядке.

До этого историк Артем Драбкин рассказал NEWS.ru, что противники России используют историю для оказания политического давления на страну. По его словам, нивелировать это и защитить общество от искажений можно только превосходящим производством собственного исторического контента.